WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября не будет запускаться на устройствах, которые компания считает устаревшими. Об этом говорится в опубликованных обновленных требованиях к операционным системам пользователей.
Так, мессенджер не будет запускаться с ноября на смартфонах с версиями ОС Android 4.0.4 и iOS 9. Владельцам таких телефонов порекомендовали или обновить операционную систему, или сохранить личные чаты. Это необходимо, чтобы в дальнейшем была возможность воспользоваться переписками.
Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,5 млн человек.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все