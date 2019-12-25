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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Сегодня, 16:11
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

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Нововведение вступит в силу с 1 ноября.

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября не будет запускаться на устройствах, которые компания считает устаревшими. Об этом говорится в опубликованных обновленных требованиях к операционным системам пользователей.

Так, мессенджер не будет запускаться с ноября на смартфонах с версиями ОС Android 4.0.4 и iOS 9. Владельцам таких телефонов порекомендовали или обновить операционную систему, или сохранить личные чаты. Это необходимо, чтобы в дальнейшем была возможность воспользоваться переписками.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,5 млн человек. 

Фото: pixabay 

Теги: whatsapp, устаревшая ос
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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