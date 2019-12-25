WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Нововведение вступит в силу с 1 ноября.

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября не будет запускаться на устройствах, которые компания считает устаревшими. Об этом говорится в опубликованных обновленных требованиях к операционным системам пользователей.

Так, мессенджер не будет запускаться с ноября на смартфонах с версиями ОС Android 4.0.4 и iOS 9. Владельцам таких телефонов порекомендовали или обновить операционную систему, или сохранить личные чаты. Это необходимо, чтобы в дальнейшем была возможность воспользоваться переписками.

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