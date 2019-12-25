WhatsApp запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения

Это случится, если они не примут новые правила использования мессенджера.

Компания WhatsApp объяснила, что случится с пользователями, которые до 15 мая не согласятся с новыми правилами пользования сервисом и политикой обработки пользовательских данных.

В случае отказа после 15 мая пользователи еще некоторое время смогут принимать звонки и видеть уведомления, но читать и отправлять сообщения в мессенджере уже будет невозможно.

WhatsApp уже много лет обменивается данными с Facebook, единственная новая информация, которую будет отправлять мессенджер, — это данные о платежах и транзакциях. Это будет делаться для более грамотного подбора рекламы.

Изменения должны были вступить в силу 8 февраля, но затем срок принятия новых правил отложили до 15 мая.

Ранее в Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp.

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