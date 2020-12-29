В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

Обновление стало доступно для пользователей 27 января.

Мессенджер Telegram выпустил обновление 7.4 для iOS, разрешающее пользователям переносить историю переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp. Обновление стало доступно для пользователей 27 января.

Помимо переноса переписок пользователи Telegram смогут удалять созданные ими группы для участников, секретные чаты и историю звонков.

Также пользователи получили возможность отправить жалобу на группы или каналы, которые выдают себя за официальные организации, но таковыми не являются.

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