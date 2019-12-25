WSJ: лоббисты из Украины настраивали Вашингтон против "Северного потока-2"

Лоббисты из Украины тайно настраивали администрацию Дональда Трампа и члено Конгресса против "Северного потока-2". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Подчёркивается, что именно из-за усилий лоббистов ввели новые санкции против газопровода.
Уполномоченный "Нафтогаз" Украина Вадим Гламаздин заявил, что новые санкции по отношению к СП-2 станут "последним гвоздём в крышку гроба". По его словам, когда санкции вступят в законную силу, то практического способа достроить газопровод уже не будет.
В материале WSJ подчёркивается, что Гламаздин вместе с сотрудником Совета национальной безопасности Украины Александром Харченко в 2016 году писали письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину. Ответа не последовало. После этого они обратились к лоббисту Даниэлю Вайдичу, который в 2014 году во время работы в Сенате прорабатывал санкции против России.
Ранее мы писали, что США не смогут помешать запуску "Северного потока -2".
Фото: pixabay.com
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