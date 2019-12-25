Американские журналисты раскрыли возможные шаги Белого дома для снижения уровня напряженности на границе Киева и Москвы.

WSJ: США могут ограничить военные учения в Европе для недопущения конфронтации с Россией. Такую статью выпустили журналисты издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в президентской администрации Джо Байдена. Авторы материала полагают, что Вашингтон может решиться на такую меру ради снижения уровня напряженности в регионе. Также иностранцы могут приостановить вооруженные поставки в Киев.

Напомним, что помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид говорила прессе о том, что Вашингтон очень серьезно относится к необычной передислокации военных на границе России с Украиной. Вопрос будет обсуждаться 30 ноября в Риге во время совещания глав МИД НАТО. По словам чиновницы, СШа имеют определенный набор инструментов, чтобы реализовать совместные шаги для решения проблемы.

Также The Wall Street Journal пишут, что США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины. Это произойдет за счет новых поставок противовоздушных систем и военной помощи. Еще одним инструментом давления на Москву могут стать новые антироссийские санкции. Также Вашингтон может занять более настойчивую позицию в вопросе реализации минских соглашений всеми сторонами.

WSJ: Путин разрушил миф о слабой России и заставил Запад жить по своим правилам.

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