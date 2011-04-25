WSJ: Путин разрушил миф о слабой России и заставил Запад жить по своим правилам

The Wall Street Journal рассказал о "российском силаче", изменившим условия игры Запада.

Владимир Путин разрушил миф о слабой России и заставил Запад жить по своим правилам. Об этом в собственном материале заявили американские журналисты из издания The Wall Street Journal. По мнению авторов текста, Западу следует отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Москва представляет из себя слабое государство, которому можно навязывать свои принципы и убеждения.

Обозреватели Юджин Румер и Эндрю С. Вайс полагают, что за все время президентства Владимиру Путину удалось сделать все, чтобы укрепить позиции РФ в важных для мира областях. В частности, речь идет о модернизации армии, улучшении торговли топливом. Они добавили, что политик окружил свою страну дружественными соседями. При этом глава РФ дал понять Западу, что НАТО не сможет расширяться на Восточное направление.

Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. статья The Wall Street Journal

В публикации авторы назвали Путина "российским силачем", который извлек из своей жизни в Ленинграде уличные уроки. Для примера они привели принцип о том, что в случае неизбежной драки, следует наносить врагу первый удар. По мнению обозревателей, Украину Россия воспринимает в качестве "авианосца НАТО", который припаркован около государственной границы.

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