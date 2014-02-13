WSJ: 585 афганцев перебросят из Узбекистана на военную базу США в Дохе

Американские СМИ рассказали, что в Узбекистане вместе с афганской авиатехникой находятся летчики с семьями.

The Wall Street Journal заявил о том, что 585 афганцев перебросят из Узбекистана на американскую военную базу в Дохе. В издании рассказали, что Вашингтон достиг соглашения с Узбекистаном. В стране сейчас находятся летчики ВВС Афганистана вместе с семьями. За выходные иностранцы будут передислоцированы. Известно, что во время побега из дома военные оказались на территории соседнего государства вместе с боевыми самолетами и вертолетами. В СМИ уточнили, что талибы пытались оказать давление на Узбекистан, чтобы им выдали бежавших.

В газете упоминается о том, что летчики не поверили в амнистию, обещанную талибами после прихода к власти. Ранее члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) заявили о том, что военные и чиновники Афганистана будут в безопасности, как и их близкие.

На данный момент в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников, а также 46 военных афганских самолетов и вертолетов. Дальнейшая судьба боевой авиационной техники остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан. В газете полагают, что данный шаг не одобряется американской стороной.

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