В больницу с места трагедии доставлено пять человек.

Взрыв газа разрушил жилой дом на востоке Мексики. Об этом сообщили местные журналисты из издания Milenio. В СМИ уточнили, что трагедия зафиксирована на территории города Кордоба в штате Веракрус. Пострадавшими считаются пятеро жителей. Все пациенты получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В числе госпитализированных - трое несовершеннолетних.

Очевидцы рассказали прессе, что здание оказалось полностью уничтожено взрывом. Причины произошло устанавливаются. Прибывшие к дому медики доставили пострадавших в больницу.

Ранее аналогичный случай произошел в центральной части Мексики на территории города Пуэбла. 31 октября на месте нелегальной врезки в газопровод прогремел взрыв. Инцидент обрушил более 60 и повредил почти 200 жилых домов. Жертвами признаны пятеро человек. Еще 15 мексиканцев пострадали.

На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу.

Фото и видео: YouTube / MILENIO