На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу

Однако провести разведку внутри объекта пока невозможно.

Газовая обстановка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стабилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

В ведомстве уточнили, несмотря на улучшение обстановки, проведение разведки внутри объекта не представляется возможным. В настоящее время проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. Отмечается, что аварийные работы ведутся круглосуточно.

За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы. <…> В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку. из сообщения МЧС России

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих сотрудников МЧС. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 16 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 60 пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее три ученика погибли при стрельбе в школе в штате Мичиган.

Фото: администрация правительства Кузбасса