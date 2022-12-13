Вучич заявил о своем уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии рассказал о кадровых перестановках в политическом движении.

Сербский президент Александар Вучич анонсировал в пятницу 26 мая свой предстоящий уход с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общенародного митинга, посвященного поддержке республиканского правительства. Лидер страны уточнил, что управлением политическим движением займутся отличные люди. Ранее спикер уже публично говорил о необходимости формирования нового движения "Сербский блок", которое будет отстаивать национальные интересы Белграда, а не других государств мира. Он не исключил, что надпартийная отрасль может появиться в Сербии уже в мае 2023 года.

Сегодня последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. Уже завтра я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Александр Вучич, президент Сербии

Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић