Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Вице-премьер Сербии и по совместительству министр по национальной обороне страны Милош Вучевич подтвердил подписчикам в социальных сетях о том, что Вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении боевых подразделений к административной границе с непризнанным регионом Косово и с Метохией. Такое обращение к гражданам чиновник опубликовал в аккаунте в соцсетях.
Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей... приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии.
Милош Вучевич, глава Минобороны Сербии
Боррель заявил, что тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с путём евроинтеграции.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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