Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Милош Вучевич рассказал об указе президента Александра Вучича.

Вице-премьер Сербии и по совместительству министр по национальной обороне страны Милош Вучевич подтвердил подписчикам в социальных сетях о том, что Вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении боевых подразделений к административной границе с непризнанным регионом Косово и с Метохией. Такое обращение к гражданам чиновник опубликовал в аккаунте в соцсетях.

Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей... приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии. Милош Вучевич, глава Минобороны Сербии

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости