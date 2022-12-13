Боррель заявил, что тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с путём евроинтеграции

Глава МИД ЕС рассказал о том, что контакты Белграда вредят планам Сербии по вступлению в ЕС.

Евросоюз предупредил Сербию о том, что тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности в регионе сделал в рамках выступления перед журналистами на итоговой пресс-конференции по завершению заседания Совета ЕС, проводимого на уровне руководителей министерств по иностранных дел в Брюсселе. Дипломат пояснил, что в рамках мероприятия проводился рабочий обед с лидерами стран Западных Балкан. Жозеп Боррель призвал эти страны воспользоваться импульсом, связанным с вопросом расширения ЕС, который сформировала украинская сторона.

Главы МИД ЕС выразили поддержку тем странам, которые полностью синхронизировали свою политику в отношении России с политикой Евросоюза и дали понять тем, кто еще не полностью это сделал или вообще этого не сделал, и я должен назвать Сербию, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

По мнению главы МИД ЕС, отношения Беграда с Россией якобы вредны для национальнх интересов Сербии. При этом Евросоюз заинтересован в расширении сотрудничества с Западными Балканами.

Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias