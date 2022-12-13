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Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству

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Жозеп Боррель рассказал об участии представителя Дании во встрече министров по обороне.

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и во вторник 23 мая впервые примет участие на заседании его управляющего совета. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в рамках прибытия на встречу министров по обороне Евросоюза сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Сначала мы проведем заседания управляющего совета Европейского оборонного агентства, на котором впервые поприветствуем Данию, нашего нового члена.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель заявил, что подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: дания, евросоюз, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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