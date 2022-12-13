Боррель заявил, что подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась

Жозеп Боррель оценил дальнейшую военную поддержку ВСУ со стороны ЕС.

Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства уже началась в нескольких странах коллективного Запада, поэтому Вооруженные силы Украины скоро получит от международных партнеров эти самолеты. Соответствующее заявление в рамках прибытия на встречу министров по обороне стран-участниц Евросоюза сделал глава региональной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель.

Я счастлив сообщить, что подготовка пилотов на F-16 уже началась в нескольких странах, это потребует времени, но чем раньше, тем лучше, и это откроет дверь, чтобы скоро поставить самолеты... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель сообщил о намерении ЕС расширять военную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission