Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом

Глава Сербии рассказал о разговоре по сотрудничеству с Виктором Орбаном.

Сербия остается военно-нейтральной страной мира, однако власти намерены в военно-полицейской форме сотрудничать с венгерскими партнерами, международными союзниками по НАТО в борьбе с глобальным терроризмом. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал глава государства Александр Вучич. Об этом политик объявил после торжественного осмотра вооружения армии страны. Эксперт заметил, что утром 22 апреля разговаривал о сотрудничестве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его делегацией.

Мы не можем называть это по-другому, потому что они - член НАТО, а мы нет, и не хотим им быть, хотим беречь нейтралитет. Но во многих областях, которые касаются борьбы с терроризмом и употребления современных военно-полицейских средств, будем сотрудничать. Александр Вучич, президент Сербии

Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић, ALO. RS