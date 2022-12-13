Глава страны рассказал о планах по расширению авиационной линейки в армии.

Сребский президент Александр Вучич в ходе рабочего, крупнейшего смотра вооружений заявил журналистам о том, что власти страны планируют закупить у коллективного Запада несколько вертолетов российского производства Ми-35. Политик добавил, что воздушные средства сегодня можно было увидеть в большом количестве, в какой-то момент они напомнили главе государства рой мух в неюе

К нам еще только будут поступать вертолеты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолетов восточного производства - Ми-35, с этим угрожающим звуком, который вы могли слышать, исключительные, так называемые "летающие танки", "вертолеты-крепости". Александр Вучич

Напомним, что торжественная демонстрация возможностей сербских Вооруженных сил "Гранит 2023" проводится на военном аэродроме в Батайнице под столицей (Белградом) в субботу 22 апреля. Данное мероприятие является крупнейшим за последние годы. Праздник приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем в 2023 году стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой местного государства.

НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић