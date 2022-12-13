НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич

Президент Александр Вучич напомнил об авиаударе Североатлантического альянса по зданию Радио и телевидения Сербии.

Представители коллективного Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу для государства в настоящее время представляет именно Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление в рамках выступления на местном телеканале сделал глава государства. Политик напомнил о том, что власти продолжат придерживаться военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, но будут одновременно рпниимать участие в маневрах блока "Партнерство ради мира".

Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу... Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас. Александр Вучич, президент Сербии

Глава государства также напомнил прессе о том, что 23 апреля исполняется 24 года с даты трагического авиационного удара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии. Жертвами этой трагедии стали 16 человек.

Президент Сербии Вучич сообщил о требовании Швеции к Белграду ввести санкции против РФ.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић