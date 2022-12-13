Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России

Сербское руководство в очередной раз заявил о том, что страна не поддерживает санкции коллективного Запада в отношении России из-за своей позиции военного нейтралитета. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции со шведским министром по иностранным делам Тобиасом Билльстрёмом в Белграде сделал глава государства Александр Вучич. Политик напомнил иностранному коллеге о том, что именно участницы НАТО напали на страну в 1999 году. Сейчас Сербия выражает Швеции благодарность за поддержку пути европейской интеграции и развития.
Господин Билльстрём особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции в отношении РФ, я, понимая позицию Швеции, сказал, что и нас кто-то должен понять. Мы стремимся остаться военно-нейтральными.
Александр Вучич, президент Сербии
Сербия придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом является участником программы НАТО "Партнерство ради мира".
Вучич считает, что конфликт на Украине превратился в "тяжелую окопную борьбу".
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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