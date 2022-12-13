Вучич считает, что конфликт на Украине превратился в "тяжелую окопную борьбу"

Глава Сербии рассказал о региональном конфликте.

Конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу. Соответствующее мнение в эфире местного Национального телевидения RTS сделал сербский президент Александар Вучич. Ранее глава государства говорил общественности о том, что очень боится той ситуации, которая складывается в мире.

При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне. <...> Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу. Александр Вучич, президент Сербии

В феврале текущего года президент Сербии выразил мнение о том, что украинский конфликт ближайшие пять-шесть месяцев будет лишь усугубляться и расширяться, что в конечном счете сделает его неуправляемым. Политик полагает, что после решения о поставке танков Вооруженным силам Украины со стороны коллективного Запада будет принято решение и о поставках боевых истребителей F-16 американского производства киевскому режиму.

Вучич: Сербия благодаря "Яндексу" станет первой страной в Европе с беспилотными авто.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић