Вучич: Сербия благодаря "Яндексу" станет первой страной в Европе с беспилотными авто

Глава Сербии рассказал о том, что российские специалисты развивают технологии в республике.

Сотрудники "Яндекса", приехавшие в Сербию, являются специалистами высочайшего уровня и благодаря им Сербия может стать первой страной в Европе с беспилотными транспортными средствами. Соответствующее заявление в эфире местного Национального телевидения RTS сделал президент республики Александр Вучич.

Мы будем первыми в Европе в том, что у нас будет площадка, где мы сможем тестировать автомобили, которые являются автономными транспортными средствами, то есть без водителей. США и Китай уже имеют это. Александр Вучич, президент Сербии

Политик пояснил, что в Сербии работают фантастические специалисты. Он отметил, что "Яндекс" представляет из себя российскую версию американского Google. Александр Вучич считает, что через полтора-два месяца в стране первые роботы начнут развозить по территории столицы товары для потребителей. Президент полагает, что такие успехи связаны с теми молодыми людьми, которые прибыли из России для дальнейшей работы.

Напомним, что в июле 2022 года "Яндекс" зарегистрировал юридическое лицо в Белграде под названием "Яндекс.Технологии Белград". В пресс-службе компании уточнили, что предприятие давно присутствует на территории балканского государства, а учреждение юридического лица является только техническим моментом.

Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић