Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии

Глава Сербии рассказал о том, что Белград будет следовать пути евроинтеграции.

Сербское правительство старается сохранять свой нейтралитет относительно коллективного Запада и России, но не могут гарантировать того, что это решение будет удаваться им в дальнейшем. Соответствующее заявление глава государства Александр Вучич сделал в рамках выступления в эфире местного Радио и телевидения. Политик напомнил, что республика находится на пути евроинтеграции и хочет двигаться к сторону Европы. По словам Вучича, сербия не сможет реализовать много проектов без поддержки Евросоюза.

Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим - ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах - в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безотстветственно. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић