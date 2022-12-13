Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края

Глава Сербии рассказал о ситуации с Приштиной.

Вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на населенный сербскими гражданами север края приведет к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения между Белградом и Приштиной. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей поездки сделал президент Александр Вучич.

Не думаю, что это так легко произойдет. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чем-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого и надеюсь, что они не попытаются этого сделать. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что кабинет министров самопровозглашенной республики Косово утвердило "Стратегию обороны". В документе говорится о том, что военизированные подразделения будут работать на всей территории Края. Ранее Приштина достигла соглашение Евросоюзом о том, что cпецназ косовской полиции без особого разрешения не может входить в населенные сербами муниципалитеты на севере. При этом 1 апреля по версии Приштины истекает срок достигнутого в ноябре 2022 года международного соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии. В настоящее время косовские сербы опасаются того, что местная полиция начнет изымать транспортные средства.

Вучич считает, что отношения Запада с Китаем и Россией осложняются с каждым днем.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић