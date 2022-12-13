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Вучич считает, что отношения Запада с Китаем и Россией осложняются с каждым днем

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Глава Сербии считает, что региональному кризису в Европе "не видно конца".

Отношения стран коллективного Запада с Китаем и Россией осложняются с каждым днем. Соответствующее мнение в рамках выступления перед жителями города Кралево сообщил сербский президент Александр Вучич, глава государства уверен, что в текущих сложных мировых обстоятельствах Белграду следует держать курс на сохранение собственной самостоятельности и независимости в принятии решений. Политик пояснил, что специальной военной операции России на Украине не видно конца.

Дополнительно усложняются отношения между великими силами: и между Китаем и США, и между Китаем и Европой, между западными силами и Россией все более прямым образом. Мы как маленькая страна должны найти свое место под солнцем.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич назвал правильным решение об отказе от санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, европа, евросоюз, запад, китай, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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