Вучич считает, что отношения Запада с Китаем и Россией осложняются с каждым днем

Глава Сербии считает, что региональному кризису в Европе "не видно конца".

Отношения стран коллективного Запада с Китаем и Россией осложняются с каждым днем. Соответствующее мнение в рамках выступления перед жителями города Кралево сообщил сербский президент Александр Вучич, глава государства уверен, что в текущих сложных мировых обстоятельствах Белграду следует держать курс на сохранение собственной самостоятельности и независимости в принятии решений. Политик пояснил, что специальной военной операции России на Украине не видно конца.

Дополнительно усложняются отношения между великими силами: и между Китаем и США, и между Китаем и Европой, между западными силами и Россией все более прямым образом. Мы как маленькая страна должны найти свое место под солнцем. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич назвал правильным решение об отказе от санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић