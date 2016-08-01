В Сербии оценили эффективность "Корнетов" в Сирии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о превосходстве российского "убийцы танков" над Javelin американского производства. Такое мнение глава республики высказал в эфире местного телеканала "ТВ Прва". Политик уверен, что противотанковый ракетный комплекс второго класса "Корнет" эффективнее аналога из Вашингтона.

Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — "убийца танков". Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны подчеркнул, что очень рад поставке "Корнетов" из России в Сербию. Военная техника была поставлена в республику 23 декабря. По мнению Вучича, это укрепит армию.

Президент Сербии попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа.

Фото и видео: prva.rs