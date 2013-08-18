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Вучич заявил, что рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%
Сегодня, 10:38
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Вучич заявил, что рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%

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Экономика страны будет находиться в росте.

Александр Вучич заявил, что рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%. Об этом политик уведомил население страны в рамках специального обращения. Белград ожидает рост национальной экономики к концу текущего года. Заявление главы государства транслировал местный телеканал Pink TV.

В 2020 году рост в Сербии был минус 0,9%, а в 2021 минимум будет 7,5%, а я вам говорю, что будет 7,7%. В 2014 году средняя зарплата была €329, а сегодня в Сербии средняя зарплата €556.

Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что республиканское статистическое бюро объявил общественности о том, что рост экономики Сербии в третьем квартале 2021 года составил 7,7% в годовом выражении. Регулятор  отмечает, что наибольший рост связан с торговым сектором (увеличился на 17%), сектором строительства (15,8%) и IT-сектором (13,7%).

Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе.

Фото и видео: YouTube / 
 

Теги: александр вучич, ввп, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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