Президент Сербии оценил негативную реакцию на его слова от Алексея Гончаренко.

Сербский президент Александр Вучич в ответ на угрозы украинского депутата пожелал Киеву всего наилучшего. Ранее парламентарий Алексей Гончаренко пообещал своим гражданам "перевоспитать сербов". Иностранный политик прокомментировал высказывание оппонента во время брифинга с журналистами в аэропорту Никола Теслы, где сегодня Белград возобновляет рейс до Пекина.

Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов - пусть делают свою работу. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что еще 13 июля Александр Вучич заявил СМИ о том, что украинский кризис на самом деле является мировой войной, в которой коллективный Запад опосредованно воюет против России. По мнению главы государства, для своих целей Запад использует украинских военнослужащих. После этого парламентарий Алексей Гончаренко резко раскритиковал высказывания Вучича. Он пообещал совместно с "братьями-хорватами" "припомнить" сербскому народу эти заявления в тот момент, когда он захочет вступить в состав ЕС.

Вучич: новое правительство Сербии не будет антироссийским.

Фото и видео: