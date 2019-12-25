Вучич: новое правительство Сербии не будет антироссийским

Глава Сербии напомнил о европейском пути, по которому развивается страна.

Президент Александр Вучич заявил, что новое правительство Сербии не будет антироссийским. Также страна продолжит поддерживать сотрудничество и дружбу с Китаем. При этом власти намерены ускорить процесс вступления в Евросоюз. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на брифинге перед журналистами в аэропорту Никола Тесла по итогам церемонии возобновления рейса между Пекином и Белградом.

Новое правительство будет сербским правительством, которое заботится об интересах Сербии, правительством, которое работает над ускоренным присоединением Сербии к Евросоюзу. Александр Вучич, президент Сербии

Политик отметил, что говорит про одинаковую сербскую политику как перед европейскими коллегами, так и перед китайскими. Странам-членам ЕС Вучич говорит о дружбе Белграда с КНР, а Пекину - о следовании европейскому пути. Президент республики рассчитывает, что кабмин сможет достичь многих результатов по вопросу евроинтеграции еще до декабря текущего года.

Вучич: Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина.

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