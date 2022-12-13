Вучич сообщил, что Приштина требует от Белграда контрибуцию

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что Приштина требует от Белграда выплаты контрибуции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе обращения к нации, проведенного по итогам переговоров между сторонами, организованных на территории северомакедонского города Орхиде.
Все хотят, чтобы решился вопрос пропавших без вести сербов и албанцев. <...> К сожалению, Приштина это до сегодняшнего дня использовала как инструмент давления, с помощью которого производились бы материальные и формально легальные основания для военного ущерба, который Сербия должна была бы заплатить так называемой Республике Косово.
Александр Вучич, президент Сербии
Лидер страны отметил, что это тот момент, из-за которого Белград и Приштина никогда не могли договориться друг с другом. Вучич добавил, что не собирается подписывать документ, который делает Сербию ответственной за пропавших без вести. Напомним, что после регионального конфликта в Косове и Метохии 1998-1999 годов насчитывается 3 272 без вести пропавших граждан. Ранее косовская сторона говорила о 1 612 таких людях. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявлял публично о том, что большинство жертв конфликта - албанцы, лишь треть - цыгане и сербы.
Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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