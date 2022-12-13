Вучич сообщил, что Приштина требует от Белграда контрибуцию

Глава Сербии назвал пункт, по которому не удалось договориться.

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что Приштина требует от Белграда выплаты контрибуции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе обращения к нации, проведенного по итогам переговоров между сторонами, организованных на территории северомакедонского города Орхиде.

Все хотят, чтобы решился вопрос пропавших без вести сербов и албанцев. <...> К сожалению, Приштина это до сегодняшнего дня использовала как инструмент давления, с помощью которого производились бы материальные и формально легальные основания для военного ущерба, который Сербия должна была бы заплатить так называемой Республике Косово. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны отметил, что это тот момент, из-за которого Белград и Приштина никогда не могли договориться друг с другом. Вучич добавил, что не собирается подписывать документ, который делает Сербию ответственной за пропавших без вести. Напомним, что после регионального конфликта в Косове и Метохии 1998-1999 годов насчитывается 3 272 без вести пропавших граждан. Ранее косовская сторона говорила о 1 612 таких людях. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявлял публично о том, что большинство жертв конфликта - албанцы, лишь треть - цыгане и сербы.

Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић