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Вучич считает, что Европа не покажет высокого экономического роста в ближайшие годы

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Глава Сербии оценил потребность республики в экономическом росте.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа не покажет высокого экономического роста в ближайшие годы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами информационного агентства TanjugА на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политик уточнил, что Белграду требуется вкладывать денежные средства в развитие государства. Лидер страны обратил внимание на то, что в СМИ большое внимание уделяется инфляции в регионе, что сказалось на повышении кредитных ставок и роста стоимости кредитов для конечного потребителя.

Проблема, которую я вижу... Конечно же, Европа - это самое лучшее место для жизни, но не будет высокого роста в ближайшее время. Это то, что нас беспокоит, поэтому мы будем работать самым тщательным образом над вложениями в наш рост.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что Сербия не станет членом ЕС в ближайшем будущем.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, сербия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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