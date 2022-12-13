Глава Сербии оценил потребность республики в экономическом росте.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа не покажет высокого экономического роста в ближайшие годы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами информационного агентства TanjugА на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политик уточнил, что Белграду требуется вкладывать денежные средства в развитие государства. Лидер страны обратил внимание на то, что в СМИ большое внимание уделяется инфляции в регионе, что сказалось на повышении кредитных ставок и роста стоимости кредитов для конечного потребителя.

Проблема, которую я вижу... Конечно же, Европа - это самое лучшее место для жизни, но не будет высокого роста в ближайшее время. Это то, что нас беспокоит, поэтому мы будем работать самым тщательным образом над вложениями в наш рост. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что Сербия не станет членом ЕС в ближайшем будущем.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић