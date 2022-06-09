Вучич: прекращение притока газа из России станет проблемой для Европы

Президент Сербии рассказал о проблеме закупки энергоресурсов.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что прекращение притока газа из России станет проблемой для всего европейского региона. Соответствующей информацией глава государства поделился в эфире местного телеканала Pink TV, выступая из Охрида. Там политик принимает участие в саммите "Открытые Балканы". Спикер добавил, что с ужасом ожидает того момента, когда ЕС примет решение прекратить поставки газа из РФ.

В условиях недостатка газа взлетает цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не о говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять. Александр Вучич, президент Сербии

Политик оценил самых плохой энергетический сценарий, при котором российская сторона принимает решение отказаться от газовых поставок в Европу, а не в Сербию. Проблемы также могут возникнуть в том случае, если какая-то страна откажется оплачивать энергетические ресурсы в рублях. Вучич напомнил о том, что белград не может на текущий момент ввозить нефть из РФ, хотя она и стоит на 32 доллар за баррель дешевле, чем ее аналог из Киркука.

Лидер страны считает, что предстоящая зима для Сербии "будет чрезвычайно трудной". Вучич призвал соседние европейские страны подходить к решению проблем совместно. На сегодняшний день Белград хранит на территории страны 197 млн кубометров газа.

Посол РФ в Белграде заявил о возмущении сербов срывом визита Лаврова.

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