Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов из Белграда в РФ

Президент Сербии считает, что вина лежит на зарубежных спецагентах.

Александр Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию. В эфире местного телеканала TV PRVA глава государства обвинил иностранные специальные службы в том, что именно они отправляют сообщения о взрывных устройствах, установленных на воздушных бортах национального авиаперевозчика Сербии из аэропортов республики до РФ.

В печенках у меня уже эти самолеты. Каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы отправляют иностранные спецслужбы. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что сигналы о взрывном устройстве на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте с территории Украины. Также 16 марта неизвестные злоумышленники из Польши сообщили о "минировании" рейса, который должен был приземлиться в Петербурге. Некоторые самолеты вернулись в аэропорт "Никола Тесла", остальные - прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. Ни один сигнал о минировании не подтвердился сотрудниками МВД.

Вучич обвинил Запад в двойных стандартах по Украине.

Фото и видео: TV Prva

