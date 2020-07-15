Президент страны рассказал о виновниках вспышки коронавируса в Белграде.

Александр Вучич назвал протесты причиной вспышки коронавируса в Сербии. Об этом президент страны заявил во время рабочей поездки на место строительства Института сердечно-сосудистых заболеваний в Белграде.

Думаете, мне легко говорить, как растет число заразившихся? Но ведь оно растет не от выборов и дерби, а из-за протестов, но вы стесняетесь это сказать. Какой-то страх, не смеете никому ничего сказать Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что беспорядки в Сербии начались 7 июля. Они стали реакцией граждан страны на решение правительства вернуть комендантский час из-за распространения пандемии коронавируса. Чиновники отказались от данной идеи на следующий день, но протесты продолжились. На данный момент известно, что из-за демонстрантов пострадало 130 полицейских. Правоохранительные органы задержали 91 человек. Белграду нанесен ущерб в размере одного миллиона евро.

Среди протестующих в Белграде обнаружены наемники из ЧВК Blackwater.

Видео:Telegram/Военный обозреватель