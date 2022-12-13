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Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России

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Александр Боцан-Харченко рассказал о личной встрече с президентом Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич настроен решать проблему самопровозглашенного Косово дипломатическим путем, а глава государства готов к переговорам, но требует нейтральности от стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он видит решение данной проблемы и урегулирование косовской проблемы в целом на политических, дипломатических путях, готов к переговорам. В то же время требовать, добиваться действительно большей нейтральности Запада, а главное - честности Запада

Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Напомним, что во вторник 30 мая президент Сербии Александр Вучич на фоне очередной эскалации в непризнанном регионе Косово принял российского посла в Белграде. Политик рассказал иностранному дипломату о ситуации в Косово и поблагодарил Москву за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: александр боцан-харченко, косово, посол, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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