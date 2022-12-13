Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе

Глава Сербии рассказал о "правде" по политике Альбина Курти.

Сербский президент Александр Вучич заявил о том, что премьер-министр самопровозглашенной, непризнанной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском регионе. В видеообращении к нации политик заметил, что Белград давно предупреждал мировую общественность об этом, но никто не хотел слушать правду.

Хотя мы месяцами говорили, что Альбин Курти имеет всего одно желание - вызвать конфликт в Косово и Метохии, довести до кровопролития весь регион...А в последние три дня и слепой, и политически неграмотный мог понять, что готовилось. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что тысячи косовских сербов в понедельник 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере Косово. Они потребовали отвода местных правоохранительных органов из региона, а также отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие боевого подразделения от НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены около зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находилась косовская полиция.Силовики не давали сербам подойти.

Вучич заявил о своем уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић