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Вучич: Сербия вложит дополнительно €100 млн в военную промышленность
Сегодня, 13:47
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Вучич: Сербия вложит дополнительно €100 млн в военную промышленность

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Белград анонсировал развитие оборонной структуры страны.

Александр Вучич рассказал о том, что Сербия планирует и дальше развивать оборонную сферу, поэтому Белград вложит дополнительно 100 млн евро в военную промышленность. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего брифинга перед журналистами по завершению учений местных правоохранительных органов "Гружа-2022".

Сербия продолжит развивать военную промышленность и продавать оружие. Мы вложим в предстоящий период €100 млн в нашу военную промышленность.

Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в декабре 2021 года президент Сербии заявил, что военное руководство страны намерено кратно увеличить вложения в оборону в период с 2022 по 2027 год. На эти цели власти планируют выделить на 500 млн евро больше в ежегодном режиме.

Сербский бизнесмен заявил, что Россия должна поставлять стране дешевый газ.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, военная промышленность, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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