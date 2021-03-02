Сербский бизнесмен заявил, что Россия должна поставлять стране дешевый газ

По его словам, Москва должна Белграду длительный и вечный договор по нефти.

Сербский бизнесмен Боголюб Карич заявил, что Россия должна поставлять стране дешевый газ. Об этом он сообщил в эфире телеканала K1.

По его словам, Сербия не получила газ за 100 евро, как Белоруссия. Бизнесмен отметил, что после ухода энергетической компании NIS "в руки востока" страна вообще ничего не получила.

России никогда с нами не рассчитаться. Они должны нам длительный и вечный договор по нефти. Куб газа за 100 евро или долларов - да это для них ничто. Боголюб Карич, бизнесмен

Отметим, что Боголюб Карич попал под санкции Евросоюза из-за обвинений в деловых связях с Белоруссией.

Ранее Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии.

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