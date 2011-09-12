Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии

Президент Сербии рассказал о подготовке властей к отопительному сезону.

Сербский президент Александр Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и электричество в стране на будущий отопительный сезон. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем новом видеообращении к народу республики. Политик рассчитывает на то, что стоимость за услуги для местного населения не увеличится больше, чем на 10%. При этом в текущих условиях Сербии предстоит провести не только зиму, но и "долгую осень". По мнению лидера страны, эти периоды не станут простыми.

Когда произойдет увеличение цен, будем смотреть, чтобы рост цен электроэнергии и газа не превысил 10% для нашего населения, что почти невероятный успех, учитывая какие цены электроэнергии и газа на рынке. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил о том, что сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор содержит в себе 234 миллиона кубических метров газа. Этого количества хватит для снабжения страны на 45-47 дней. Также Белград зарезервировал на территории Венгрии еще 500 миллионов кубометров газа. Это решение даст властям возможность выкачивать в ежедневном режиме порядка 11 млн кубометров газа. Такое количество покроет около 70% потребностей населения ежедневно во время отопительного сезона.

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

