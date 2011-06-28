МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета президенту страны Александру Вучичу посетить концлагерь Ясеновац. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Никола Селакович.
Согласно ноте МИД Хорватии от 15 июля, в ведомстве не оповестили о визите Вучича. По этой причине сербскому лидеру запрещен визит в Ясеновац в частном порядке. Селакович заявил, что власти шокированы таким "антиевропейским решением" Загреба.
Правительство Сербии будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом.
Никола Селакович, глава МИД Сербии
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Видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal
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