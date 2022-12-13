Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа

Президент Сербии рассказал о росте энергетических резервов страны.

Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 миллионов кубометров природного газа в собственной части подземного хранилища "Банатский двор". Об этом глава государства сообщил местным журналистам с телеканала Pink TV. Политик добавил, что в настоящее время страна обладает 520 миллионами кубометров газа. Речь идет о большом резерве, который власти хотят увеличить до 700 млн.

Вся наша индустрия зависит от газа, поэтому мы строим интерконнектор с Болгарией, чтобы мы могли и из других стран получать газ. Россия нам предоставила возможность хранения еще 100 млн куб. м в своей части подземного хранилища газа "Банатский двор", за что ей спасибо. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил общественности о том, что Белград зарезервировал 300 млн кубометров газа в строящемся терминале сжиженного природного газа (СПГ), расположенном на территории греческого морского города-порта Александруполис. Дополнительно президент Александр Вучич также договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о хранении сербского газа в хранилищах этой европейской страны.

Вучич: Сербия и Венгрия создадут Стратегический совет по вопросам безопасности.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић