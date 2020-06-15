Второй сезон "Ведьмака" избавится от временных скачков

Второй сезон сериала выйдет в следующем году.

Во втором сезоне фантастического сериала "Ведьмак" не будет путающих сюжет скачков во времени. Об этом сообщило издание The Wrap со ссылкой на шоураннера проекта Лорен Хиссрич.

Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились. Шоураннер также отметила, что ей очень нравятся несколько новых ведьмаков из Каэр Морхен, где воспитывался Геральт.

Второй сезон сериала выйдет в следующем году. Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак.

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