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Второй из объявленных персонами нон грата российских дипломатов покинул Болгарию
Сегодня, 11:02
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lesjasap

Второй из объявленных персонами нон грата российских дипломатов покинул Болгарию

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О скором выдворении россиян из страны МИД Софии сообщил 23 марта.

Второй из объявленных персонами нон грата российских дипломатов покинул Болгарию. Об этом журналистам ТАСС рассказали в посольстве в Софии. Представители ведомства напомнили, что граждане РФ подозреваются в шпионаже. Еще 23 марта МИД Болгарии заявил, что предполагаемые преступники должны покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД РФ подчеркнули, что находят решение коллег необоснованным.

Второй российский дипломат, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровел и в четверг покинул территорию Болгарии.

источник ТАСС

Напомним, что 19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны задержаны по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны. Операция по выявлению агентов проводилась в сотрудничестве с Вашингтоном и Брюсселем. По ходатайству следствия военный суд Болгарии постановил пятерых человек поместить под стражу, еще одного отпустили под залог.

Болгария выдала России двоих россиян, обвиняемых в убийстве и бандитизме.

Фото: Pixabay.com

Теги: болгария, высылка дипломатов, дипломаты, нон-грата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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