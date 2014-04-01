О скором выдворении россиян из страны МИД Софии сообщил 23 марта.

Второй из объявленных персонами нон грата российских дипломатов покинул Болгарию. Об этом журналистам ТАСС рассказали в посольстве в Софии. Представители ведомства напомнили, что граждане РФ подозреваются в шпионаже. Еще 23 марта МИД Болгарии заявил, что предполагаемые преступники должны покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД РФ подчеркнули, что находят решение коллег необоснованным.

Второй российский дипломат, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровел и в четверг покинул территорию Болгарии. источник ТАСС

Напомним, что 19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны задержаны по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны. Операция по выявлению агентов проводилась в сотрудничестве с Вашингтоном и Брюсселем. По ходатайству следствия военный суд Болгарии постановил пятерых человек поместить под стражу, еще одного отпустили под залог.

Болгария выдала России двоих россиян, обвиняемых в убийстве и бандитизме.

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