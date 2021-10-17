Вторичное жилье Петербурга продолжает дешеветь

Снижение стоимости жилья наблюдают с начала апреля, всего за это время цены снизились на 3%.

За месяц средняя стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга за месяц упала на 1,1% и составила 205,9 тыс. рублей за квадратный метр. Снижение наблюдают с начала апреля, всего за это время цены снизились на 3%. Об этом сообщают "Ведомости Санкт-Петербург".

По словам эксперта "Циан.Аналитики" Виктории Кирюхиной, фактически цена стагнирует и даже показывает минимальные снижение с апреля – на тот момент был зафиксирован максимум этого года: 212 000 за 1 кв. м. То есть со снижением спроса и резким ростом ключевой ставки цены стали стагнировать.

Согласно данным "Авито.Недвижимост", падение цен продолжается, но средняя цена квадратного метра с июля снизилась на 1% и составила 182,3 тысячи рублей. Всего с начала года стоимость "вторички" выросла на 7,4%.

Ранее на 13% подорожали комнаты в коммуналках Петербурга. Подобное жилье пользуется спросом у одиноких людей, разменявших свои квартиры по семейным обстоятельствам, или у молодых людей — они рассматривают комнату как стартовый капитал.

Фото: Piter.tv

