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Вскрытие пациентов с коронавирусом выявило необычные изменения в сердце
Сегодня, 10:28
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nastya960

Вскрытие пациентов с коронавирусом выявило необычные изменения в сердце

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Однако, данные изменения присутствуют далеко не у всех пациентов.

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусом, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.

Поражение сердечной мышцы оказалось не типичной патологией после перенесённого коронавируса в тяжелой форме

Речь скорее об "уникальной" гибели отдельных клеток в сердечной мышце.

Ричард Вандер Хайде, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела патологических исследований в LSU Health New Orleans

Также профессор отметил, что SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS не присутствует в клетках сердечной мышцы. Исследования продолжаются.

Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше общемировой.

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, ученые
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Мировые новости,

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