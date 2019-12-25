Вскрытие пациентов с коронавирусом выявило необычные изменения в сердце

Однако, данные изменения присутствуют далеко не у всех пациентов.

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусом, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.

Поражение сердечной мышцы оказалось не типичной патологией после перенесённого коронавируса в тяжелой форме

Речь скорее об "уникальной" гибели отдельных клеток в сердечной мышце. Ричард Вандер Хайде, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела патологических исследований в LSU Health New Orleans

Также профессор отметил, что SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS не присутствует в клетках сердечной мышцы. Исследования продолжаются.

Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше общемировой.

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