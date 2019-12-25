Всемирный банк ожидает рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики.

Всемирный банк ожидает в 2021 году рост мировой экономики на 5,6%. Это будет рекордное восстановление рецессии за 80 лет. Об этом говорится в докладе ВБ по перспективам мировой экономики. По их данным, рекордный рост обеспечивают несколько крупных стран, где хозяйство восстанавливается очень быстро.

Но в организации отмечают, что развивающиеся страны продолжают испытывать трудности и не могут справиться с пандемией.

В 2022 году Банк прогнозирует рост мировой экономики на 4,3%, по сравнению с прогнозом января этого года, ВБ накинул 0,5 процентного пункта.

Однако в организации отмечают, что рост инфляции в ближайшие месяцы может осложнить экономические решения.

В предстоящие месяцы повышенный уровень инфляции в мире может осложнить выбор решений в области экономической политики странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, поскольку некоторые из этих стран продолжают опираться на меры стимулирования экономического роста для обеспечения устойчивого восстановления. Айхан Косе, директор группы прогнозов Всемирного банка

Эксперт считает, что сейчас следует нейтрализовать риски, связанные с высокой задолженностью стран. Потому что иначе эти страны будут уязвимы к стрессовым ситуациям на финансовых рынках.

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