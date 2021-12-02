Дэвид Мэлпас рассказал о средствах, которые потребуются Киеву по завершении боевых действий для восстановления.

Всемирный банк оценил урон зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд из-за проведения в стране боевых действий. Соответствующее заявление сделал в рамках международного круглого стола президент организации Дэвид Мэлпас. Эксперты обсудили ситуацию, которая складывается на территории Украины. Чиновник уточнил, что группа аналитиков ВБ завершила предварительную оценку материального ущерба.

С точки зрения зданий и инфраструктуры он составляет примерно $60 миллиардов и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины. Дэвид Мэлпас, глава Всемирного банка

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе того же мероприятия выступил перед иностранными партнерами с утверждением о том, что прямые и непрямые потери из-за военных действий на Украине составляют около 560 млрд американских долларов. Этот уровень практически в 10 раз превышает оценку Всемирного банка.

Всемирный банк ожидает рекордный за 80 лет рост мировой экономики.

Фото и видео: YouTube / World Bank