Что произошло в Санкт-Петербурге 25 апреля: фото и видео

Piter.tv публикует подборку самых главных происшествий за последние сутки.

25 апреля в Санкт-Петербурге не обошлось без происшествий, как и не обошлось без дождя. С приходом в город на Неве тепла, серьезных ДТП стало гораздо меньше, но есть происшествия, которые с завидной периодичностью случаются. К ним можно отнести лопнувшие трубы с горячей или холодной водой, "питерские разборки", неадекватные водители и, конечно же, эвакуации ТЦ. Обо всем этом читайте в нашей будничной подборке самых главных происшествий в СПб за сутки.

Все происшествия в Санкт-Петерурге за 25 апреля

1. На улице Лопатина перевернулся грузовик. На некоторое время проезжая часть была заблокирована из-за инцидента. Шоферу пришлось вызывать погрузчик, чтобы тот вернул упавшую железную конструкцию на место.

2. В сети появилось видео пьяной потасовки на Невском проспекте. По словам очевидцев, конфликт начался еще в зале кинотеатра "Художественный" на вечернем сеансе фильма "Тихое место". Один из зрителей был нетрезв и начал громко комментировать происходящее на экране. Другой мужчина попросил его вести себя тише. В результате между людьми началась перепалка, которая переросла в драку на улице.

3. Появилось видео эвакуации людей из бизнес-центра "Преображенский двор" Очевидцы сообщают, что была учебная пожарная эвакуация. На видео видно столпотворение народа возле здания. Люди отнеслись к эвакуации спокойно. В свою очередь пользователи социальных сетей высказались негативно о событии.

4. Видео: посетителей эвакуировали из "Мега Парнас" . Посетители спокойно отнеслились к очередной эвакуации. Судя по всему, петербуржцы привыкли к учебным эвакуациям, и спокойно реагируют на подобные ситуации.

5. На улице Малой Карпатской под асфальтом прорвало трубу. Из окон одной из многоэтажек очевидцы сняли большой фонтан из воды и пара, который бил прямо из-под асфальта во дворе. Сильная струя достигала высоты нескольких метров. По словам очевидцев, прорыв трубы устранили примерно через полчаса.

6. На КАД заметили ребенка за рулем автомобиля. Очевидец отметил, что он заметил ребенка за рулем автомобиля в зеркало заднего вида на скорости 120 км/ч. В это время водитель Matiz упрямо поджимал автора видео сзади. В этот момент мужчина решил пропустить Matiz вперед и заснять ситуацию на видео.

7. На Союзе Печатников загорелась квартира. Из окна квартиры жилого дома валил густой дым. Причины возгорания пока не установлены. На место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Они перекрыли своими машинами всю улицу.

8. Горячие парни из "Девяткино" исполнили песню в местном магазине, прикрыв интимные места носками. На окраине Санкт-Петербурга происходят веселые события: молодые люди забежали в продуктовый магазин полностью обнаженные. Их пикантные места были одеты лишь в носки. Об этом сообщил очевидец и опубликовал фото героев в соцсеть "Вконтакте".