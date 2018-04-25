В сети появилось видео пьяной потасовки на Невском проспекте

Мужчины дрались около получаса, однако полицейские так и не отреагировали.

Ночью на Невском проспекте между двумя мужчинами произошла пьяная потасовка. Наблюдатели сообщают, что мужчины дрались около получаса, однако полицейские так и не отреагировали. В сети появилось видео происходящего.

По словам очевидцев, конфликт начался еще в зале кинотеатра "Художественный" на вечернем сеансе фильма "Тихое место". Один из зрителей был нетрезв и начал громко комментировать происходящее на экране. Другой мужчина попросил его вести себя тише. В результате между людьми началась перепалка, которая переросла в драку на улице.

На видео видно, как мужчины начали махать руками и ногами. Затем они не поделили такси, и один из них даже начал пинать машину. В результате водитель такси уехал с места происшествия и чуть не задавил дебоширов. Очевидцы сообщают, что все это время неподалеку стояла полицейская машина. Мужчины дрались около получаса, однако сотрудники правоохранительных органов так и не отреагировали.

Ранее мы писали, что на станции "Гостиный двор" произошла "пьяная" драка.

Видео: Piter.TV