Видео: посетителей эвакуировали из "Мега Парнас"

В Петербурге эвакуировали "Мега Парнас" по неизвестной причине. Дыма, огня и прочего в здании не наблюдалось.

Рано утром в Петербурге, 25 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей огромного торгового комплекса "Мега Парнас". Об этом сообщили читатели Piter.tv, также очевидцы поделились видеозаписью с места проиходящего.

На кадрах видеозаписи видно, что люди стоят на улице и ждут, когда снова можно будет зайти в здание. Стоит отметить, что посетители спокойно отнеслились к очередной эвакуации. Судя по всему, петербуржцы привыкли к учебным эвакуациям, и спокойно реагируют на подобные ситуации.

Видео: Piter.tv