Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:18
0
Shdaria
145
Код вставки плеера

Видео: посетителей эвакуировали из "Мега Парнас"

0
 
 

В Петербурге эвакуировали "Мега Парнас" по неизвестной причине. Дыма, огня и прочего в здании не наблюдалось.

Рано утром в Петербурге, 25 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей огромного торгового комплекса "Мега Парнас". Об этом сообщили читатели Piter.tv, также очевидцы поделились видеозаписью с места проиходящего.

На кадрах видеозаписи видно, что люди стоят на улице и ждут, когда снова можно будет зайти в здание. Стоит отметить, что посетители спокойно отнеслились к очередной эвакуации. Судя по всему, петербуржцы привыкли к учебным эвакуациям, и спокойно реагируют на подобные ситуации.

Видео: Piter.tv  

Теги: новости спб , происшествия спб , эвакуация мега парнас
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5