Что произошло в Санкт-Петербурге за 7 мая: фото и видео

Piter.tv публикует подборку происшествий за последние сутки.

В Санкт-Петербурге снова воцарилась прекрасная погода, о которой неделю назад мечтали все отдыхающие петербуржцы. На некоторых жителей города небесное светило, видимо, подействовало не самым лучшим образом. За минувшие сутки в Северной столице произошли не только глупые ограбления, но и даже случился пожар из-за сатанистов. Все это и даже больше мы собрали для вас в будничную подборку самый ярких происшествий в СПб.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 7 мая

1. Видео: воровка попыталась украсть из "Пятерочки" на Ленинском алкоголь и продукты. Женщина пыталась вынести из заведения продукты питания и алкогольную продукцию. Однако, подозрительное поведение посетительницы не осталось незамеченным: кассир заметила преступницу и не дала ей выйти из помещения на улицу.

2. В Петербурге служба доставки привезла клиентке пиццу с мучным червем. Об инциденте рассказала сама потерпевшая. По ее сведениям, из пиццы с грибами выпал червь. Девушка обратилась за разъяснениями к администратору заведения. Сотрудники службы доставки пообещали провести проверку продукции и разобраться в ситуации. Известно, что компанией-доставщиков была фирма Yami Yami.

3. "Сатанист" устроил пожар в Калининском районе во время ритуала. Неизвестный нарисовал на земле символ пентаграммы, а затем поджег его. Потушить воспламенение удалось силами местных жителей. В результате происшествия припаркованные поблизости транспортные средства не пострадали. Огонь не успел перекинуться на машины благодаря спасательным действиям петербуржцев.

4. Появилось видео с пожара на парковке такси на Седова. гонь вспыхнул во дворе дома №10 на улице Седова. На территории находится небольшой бизнес-центр с офисами, а также склады и компания такси. По первой версии очевидцев, загорелась одна из машин. В приезду пожарных выяснилось, что горело что-то рядом с парковкой.

5. Петербурженка осталась без 100 тыс. рублей в туалете аэропорта "Пулково". В полицию обратилась 17-летня девушка. Она заявила, что в комнате общего пользования у нее из сумки пропал дорогостоящий телефон и деньги. Поиски преступника продлились недолго. Вором оказался 34-летний приезжий из Москвы