"Сатанист" устроил пожар в Калининском районе во время ритуала

Пострадавших нет. Поджигатель пойман.

В ночь на 7 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга неопытный "сатанист" устроил пожар. Об этом сообщили очевидцы, которые выложили фотографии с места событий в группу Вконтакте "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". По их сведениям, неизвестный нарисовал на земле символ пентаграммы, а затем поджег его.

Потушить воспламенение удалось силами местных жителей. В результате происшествия припаркованные поблизости транспортные средства не пострадали. Огонь не успел перекинуться на машины благодаря спасательным действиям петербуржцев. Стоит отметить, что сам инициатор вакханалии задержан свидетелями. Молодого человека передали полиции.

Злоумышленник так и не рассказал правоохранительным органам зачем поджег бензин. В причинах "ритуала" будут разбираться оперативники.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

